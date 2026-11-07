La institución indicó que los asegurados, pensionados y trabajadores podrán consultar en su portal oficial el desglose de inversiones y depósitos por entidad financiera, una vez que los registros correspondientes estén publicados y validados.

Ciudad de panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene $15,254.2 millones en inversiones financieras y depósitos bancarios, de los cuales el 70 % corresponde a un portafolio de valores y el 30% a depósitos en entidades bancarias.