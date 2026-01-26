Ciudad de Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, anunció este lunes acciones frente a la polémica canción urbana "El Falador", interpretada por los artistas panameños Mr. Fox, El Tuoxx y Akim, cuyo contenido ha generado alarma por mencionar con nombre y apellido a múltiples mujeres del sector del entretenimiento.

En publicaciones difundidas a través de sus redes sociales, Leblanc estableció un límite claro entre libertad artística y violencia simbólica.