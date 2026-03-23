Desempleo en Panamá alcanza el 10.4% y golpea con fuerza a los jóvenes

El desempleo en Panamá se mantiene como uno de los principales desafíos económicos del país, con una tasa que alcanza el 10.4%, según los resultados más recientes de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Vistas de la Ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/A este panorama se suma el crecimiento de la informalidad, que supera las 770 mil personas, lo que eleva a cerca de un millón la cantidad de ciudadanos sin acceso a un empleo estable o con condiciones laborales adecuadas.

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