Desempleo en Panamá alcanza el 10.4% y golpea con fuerza a los jóvenes
El desempleo en Panamá se mantiene como uno de los principales desafíos económicos del país, con una tasa que alcanza el 10.4%, según los resultados más recientes de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Ciudad de Panamá, Panamá/A este panorama se suma el crecimiento de la informalidad, que supera las 770 mil personas, lo que eleva a cerca de un millón la cantidad de ciudadanos sin acceso a un empleo estable o con condiciones laborales adecuadas.