Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Mariano Cabrera, anunció el despliegue de recursos, personal especializado y fondos de asistencia para atender las emergencias provocadas por las afectaciones recientes en el país. Tras salir desde Panamá Pacífico con destino a Veraguas, el diplomático verificó la entrega de suministros y coordinó las labores de apoyo logístico en las áreas más golpeadas.