Familias afectadas por el terremoto en Colón serían trasladadas a Alto de los Lagos entre noviembre y diciembre

Los residentes de edificios que sufrieron rajaduras y desprendimientos de losas tras el sismo del pasado 9 de octubre esperan ser trasladados al proyecto habitacional Alto de Los Lagos. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que el proceso se desarrollaría entre noviembre y diciembre.