El plan contempla contratar empresas constructoras para trabajar simultáneamente en los distritos afectados y emplear mano de obra de cada provincia. Mientras avanzan las intervenciones, familias como la de Los Polancos de Zona esperan recuperar sus viviendas tras perderlas por el movimiento sísmico.

Veraguas/El Gobierno Nacional prevé entregar alrededor de 100 viviendas por semana a las familias afectadas por el terremoto, mediante un plan de reconstrucción que contempla intervenciones en los corregimientos de todos los distritos afectados y la contratación de mano de obra local.