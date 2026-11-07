Familias afectadas por terremoto recibirían nuevas viviendas antes del 31 de marzo de 2027

El plan contempla contratar empresas constructoras para trabajar simultáneamente en los distritos afectados y emplear mano de obra de cada provincia. Mientras avanzan las intervenciones, familias como la de Los Polancos de Zona esperan recuperar sus viviendas tras perderlas por el movimiento sísmico.

Viviendas afectadas en Los Polancos, distrito de Soná,

Veraguas/El Gobierno Nacional prevé entregar alrededor de 100 viviendas por semana a las familias afectadas por el terremoto, mediante un plan de reconstrucción que contempla intervenciones en los corregimientos de todos los distritos afectados y la contratación de mano de obra local.

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