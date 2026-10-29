Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo busca usar a los jóvenes como pieza clave de su estrategia para reactivar el empleo y acelerar la reconstrucción de viviendas en las provincias afectadas por el reciente sismo. La ministra Jacqueline Muñoz explicó que el plan laboral no solo busca dar respuestas inmediatas a las familias que perdieron sus techos, sino también abrir una ventana de oportunidades para los jóvenes que han sido formados en oficios de construcción.