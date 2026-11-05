Fiestas Patrias: familias y turistas aprovechan los días libres para visitar Playa Santa Clara en Coclé

Desde el 2 de noviembre se registra una importante llegada de visitantes nacionales y extranjeros a Playa Santa Clara, en Antón. Guardavidas y unidades del Servicio Nacional Aeronaval mantienen la vigilancia en la zona, donde se colocó la bandera amarilla para advertir sobre las condiciones del mar.