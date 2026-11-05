Fiestas Patrias: familias y turistas aprovechan los días libres para visitar Playa Santa Clara en Coclé

Desde el 2 de noviembre se registra una importante llegada de visitantes nacionales y extranjeros a Playa Santa Clara, en Antón. Guardavidas y unidades del Servicio Nacional Aeronaval mantienen la vigilancia en la zona, donde se colocó la bandera amarilla para advertir sobre las condiciones del mar.

Las playas del Pacífico panameño se mantienen entre los destinos elegidos por familias y turistas durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Penonomé, Coclé/Las playas del Pacífico panameño se mantienen entre los destinos elegidos por familias y turistas durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

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