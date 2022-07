La presidenta de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche, Lorena Henríquez, aseguró que existe desabastecimiento de leche en algunas plantas procesadoras, debido a que el producto no ha podido llegar por los cierres de calles o cuando llega ya no se puede usar. Henríquez señala que esto no solamente perjudica el abastecimiento de leche sino también el de diferentes productos lácteos.