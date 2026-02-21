Rubén Blades lamenta la muerte de Willie Colón: 'Su vital e importante legado musical perdurará'

Ciudad de Panamá/El cantautor panameño Rubén Blades expresó su dolor ante la partida física de Willie Colón, con quien compartió grandes momentos en la historia de la salsa. A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Blades manifestó lo difícil que ha sido asimilar esta pérdida y, al mismo tiempo, recordó la huella imborrable que el cantautor y trombonista de origen puertorriqueño dejó en la música latina.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha partido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos, envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió Blades.

Una historia de colaboración musical que marcó una era

La relación de Rubén Blades y Willie Colón comenzó a finales de la década de 1970, cuando ambos se unieron para crear una de las obras más influyentes de la salsa: "Siembra" (1978). El disco, considerado uno de los más importantes de la historia de la música latina, contenía temas inolvidables como "Pedro Navaja" y "Plástico", los cuales se convirtieron en himnos del género.

Durante los 80, cada uno empezó a seguir caminos más individuales, con Blades explorando otros géneros musicales y el cine, mientras que Colón continuaba su legado en la salsa.

A medida que avanzaba la década de los 90, Blades y Colón tomaron rumbos más distantes, tanto en lo musical como en lo personal. Rubén Blades se lanzó más a fondo en su carrera en solitario, realizando proyectos que abarcaban desde el jazz hasta la balada tropical, mientras que Willie Colón se mantenía fiel a la salsa clásica, aunque con una mayor incursión en el activismo social y político.

La discusión pública sobre la salsa y el legado

A lo largo de los años, las tensiones entre Colón y Blades fueron más evidentes a partir de los 2000, cuando ambos expresaron públicamente sus desacuerdos sobre la dirección que había tomado la salsa. Aunque su distanciamiento comenzó en los '80s, cuando Blades decidió dejar la orquesta de Colón para desarrollar su carrera en solitario, las diferencias artísticas y de enfoque musical nunca se resolvieron completamente.

En varias entrevistas durante los 2000, Blades lamentó la pérdida de la profundidad social en la salsa moderna, mientras que Colón defendió la salsa más comercial y bailable, necesaria para mantener la relevancia del género. A pesar de estos desacuerdos, ambos siempre mostraron respeto mutuo por sus legados y contribuciones a la música latina.