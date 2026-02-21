La última entrevista de Willie Colón en Panamá a TVN: habló de carnavales, Héctor Lavoe y Rubén Blades

Durante su llegada, el artista recordó con especial emoción sus presentaciones en el país durante las décadas de 1970 y 1980, especialmente en la época de carnavales.

Ciudad de Panamá/Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero de 2026, pero sus palabras durante su última visita a Panamá quedan como testimonio del profundo cariño que el legendario trombonista sentía por el país.

El 25 de septiembre de 2025, Colón llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen para participar en los Premios Juventud 2025, y en esa ocasión compartió con TVN Noticias recuerdos imborrables de su relación con Panamá.

Con la nostalgia de quien atesora momentos inolvidables, declaró: "Panamá para mí siempre ha sido un sitio especial, pues fue el lugar que me dio a mí y a Héctor Lavoe la primera oportunidad. Nosotros salimos del Bronx para acá y Panamá fue el trampolín para nosotros. Veníamos todos los años a los carnavales en esos tiempos y tengo muchos, muchos recuerdos".

Esas palabras, pronunciadas hace apenas cinco meses, cobran hoy un significado especial. Willie Colón, quien formó una de las duplas más importantes de la salsa junto al maestro panameño Rubén Blades, nunca olvidó que fue Panamá quien lo vio brillar por primera vez fuera del Bronx.

La pregunta sobre Rubén Blades

Uno de los momentos más esperados de aquella entrevista fue cuando se le preguntó si la celebración de los Premios Juventud en suelo panameño podría significar una reconciliación con Blades, tras años de distanciamiento. La respuesta del salsero fue cautelosa, pero no cerró puertas: "Yo nunca digo nunca, pero todo depende, es complicado".

Esa frase queda flotando en el aire como una de esas interrogantes que el tiempo no podrá responder.

El legado de Willie Colón

En aquella última entrevista en Panamá, Colón también habló sobre las nuevas generaciones con optimismo: "Dondequiera que vamos, yo todavía con 60 años en esto, seguimos llenando los sitios y hay muchos fans jóvenes".

Reconoció además que el reguetón ha tomado elementos de la salsa para su música y dejó entrever su disposición a trabajar con nuevos talentos: "Yo estoy esperando y a lo mejor en el futuro voy a producir unos talentos jóvenes", concluyó.

Willie Colón llegó a Panamá en septiembre de 2025 con la misma energía que lo caracterizó durante décadas. Hoy, el país que él mismo llamó "trampolín" y que lo recibió con los brazos abiertos durante los carnavales de los 70 y 80, guarda sus últimas palabras como un tesoro.

Sus declaraciones a TVN Noticias quedan como el último testimonio público del artista en Panamá, recordando que fue este país el que le dio su primera oportunidad junto a Héctor Lavoe, y que ese vínculo nunca se rompió.