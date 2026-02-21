La salsa está de luto: Fallece Willie Colón a los 75 años

Ciudad de Panamá/Willie Colón, legendaria figura de la música latina, murió a los 75 años, este sábado 21 de febrero, informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio.

"Aun cuando lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", finalizan en el mensaje.

En desarrollo.