De acuerdo con información confirmada por fuentes en el lugar, el menor fallecido era hijo del cantante y compositor panameño de género urbano Juan Vargas, conocido artísticamente como Jr. Rank.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un menor de 13 años falleció y un joven de 21 años resultó herido tras un ataque directo con arma de fuego registrado la noche de este miércoles en el sector 16 de Junio, en la barriada de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.