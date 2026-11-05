Incendio consume las pertenencias de una familia que perdió su casa por el terremoto en Los Santos
Una familia de La Colorada, en Los Santos, perdió en un incendio las pertenencias que había rescatado de su vivienda, destruida por el terremoto del pasado 9 de octubre. El siniestro ocurrió el 3 de noviembre y es investigado por las autoridades ante indicios de que pudo haber sido provocado.
Los Santos/Una familia de La Colorada, en la provincia de Los Santos, sufrió una nueva pérdida luego de que un incendio consumiera la ranchería donde había guardado las pertenencias que logró rescatar de su vivienda, destruida por el terremoto del pasado 9 de octubre.