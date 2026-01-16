Intervención de la Autoridad de Aseo desata choque político en San Miguelito

El punto más reciente de tensión se produjo tras una reunión del Concejo Municipal con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, a la que no fue invitada la alcaldesa Irma Hernández, pese a ser la principal autoridad del distrito.