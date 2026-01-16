Intervención de la Autoridad de Aseo desata choque político en San Miguelito
El punto más reciente de tensión se produjo tras una reunión del Concejo Municipal con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, a la que no fue invitada la alcaldesa Irma Hernández, pese a ser la principal autoridad del distrito.
Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis por la recolección de desechos en San Miguelito ha dejado de ser un problema exclusivamente operativo para convertirse en un conflicto político de alto voltaje, marcado por acusaciones, decisiones contradictorias y cuestionamientos a la autonomía municipal.