Al inicio de la sesión de este viernes 30 de enero, tres abogados defensores iniciaron su contrainterrogatorio al perito contable Antonio Lim, entre ellos Fernando Morales, representante legal del excandidato presidencial José Domingo Arias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio relacionado con el caso Odebrecht en Panamá avanzó en su undécima jornada con el desarrollo de contrainterrogatorios, la presentación de testigos claves y nuevas revelaciones sobre presuntas operaciones financieras ligadas a la investigación por blanqueo de capitales.