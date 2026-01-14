Tras iniciar la presentación de pruebas extraordinarias, sustentadas en asistencias judiciales internacionales, la defensa solicitó la suspensión del proceso para revisar el caudal probatorio, petición ante la cual la jueza Baloisa Marquínez accedió a un receso de tres días, el viernes, lunes y martes próximo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró este miércoles 14 de enero en su tercer día de audiencias con la culminación de la lectura del auto mediante el cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales abrió causa criminal y llamó a juicio a 31 personas y posteriormente.