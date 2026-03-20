¿Es legal? Transportistas de Panamá Oeste anuncian incremento del pasaje a partir de este lunes
La decisión fue dada a conocer la mañana de este viernes durante una reunión en el distrito de Arraiján, en la que participaron representantes del transporte público de Arraiján, La Chorrera y Capira.
Arraiján, Panamá Oeste/Transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunciaron un aumento en las tarifas del transporte público, luego del reciente incremento en el precio del combustible, medida que entraría en vigencia a partir del lunes 23 de marzo.