Lluvias en Santiago provocan caída de árboles e inundaciones en viviendas

Las lluvias de la tarde y noche del miércoles provocaron la entrada de agua en viviendas de Canto del Llano y San Martín, además de la caída de tres árboles. Horas después, se registró un sismo de magnitud 3.2 al oeste de Santiago, sin reportes de daños.