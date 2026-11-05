Lluvias en Santiago provocan caída de árboles e inundaciones en viviendas
Las lluvias de la tarde y noche del miércoles provocaron la entrada de agua en viviendas de Canto del Llano y San Martín, además de la caída de tres árboles. Horas después, se registró un sismo de magnitud 3.2 al oeste de Santiago, sin reportes de daños.
Santiago, Veraguas/De acuerdo con el reporte de Arturo González, miembro del Sinaproc, en el corregimiento de Canto del Llano se atendieron tres viviendas donde ingresó agua, mientras que en San Martín también se reportaron casas con esta situación.