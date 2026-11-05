Lluvias en Santiago provocan caída de árboles e inundaciones en viviendas

Las lluvias de la tarde y noche del miércoles provocaron la entrada de agua en viviendas de Canto del Llano y San Martín, además de la caída de tres árboles. Horas después, se registró un sismo de magnitud 3.2 al oeste de Santiago, sin reportes de daños.

Imagen con fines ilustrativos de alerta del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), inundaciones, crecida de ríos, fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

Santiago, Veraguas/De acuerdo con el reporte de Arturo González, miembro del Sinaproc, en el corregimiento de Canto del Llano se atendieron tres viviendas donde ingresó agua, mientras que en San Martín también se reportaron casas con esta situación.

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