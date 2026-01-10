Ciudad de Panamá/Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planifican algunas actualizaciones para la Lotería Fiscal.

La iniciativa que busca reducir la evasión fiscal en el país ha superado las expectativas, según el propio ministro de Economía y Finanzas (MEF); es por ello que trabajan en algunas actualizaciones que podrían dar más oportunidades a los panameños de participar y de hacer el sorteo de una manera más recurrente.