Lotería Fiscal: Ministerio de Economía planifica algunas actualizaciones para próximos sorteos

Una persona realiza su déposito de facturas para el sorteo de la Lotería Fiscal.

Ciudad de Panamá/Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planifican algunas actualizaciones para la Lotería Fiscal.

La iniciativa que busca reducir la evasión fiscal en el país ha superado las expectativas, según el propio ministro de Economía y Finanzas (MEF); es por ello que trabajan en algunas actualizaciones que podrían dar más oportunidades a los panameños de participar y de hacer el sorteo de una manera más recurrente.

