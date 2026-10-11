'Lo material lo vamos a resolver': Mulino evalúa los daños del terremoto en Herrera y Los Santos

El presidente José Raúl Mulino en recorrido tras afectaciones por sismo de 7.5 en las provincias de Los Santos y Herrera.

Herrera/En el marco de los recorridos de evaluación tras el devastador terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre, el presidente José Raúl Mulino visitó este domingo el hospital Cecilio Castillero en Chitré, provincia de Herrera. Durante su inspección, el mandatario supervisó la instalación de carpas refrigeradas con aire acondicionado para garantizar una atención digna e insumos médicos a los pacientes que enfrentan las inclemencias del clima.

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