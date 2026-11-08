A un mes del terremoto, familias de Macaracas siguen sin respuestas para reconstruir sus viviendas

Familias de Llano de Piedra y Llano de los Osorios continúan fuera de sus hogares, algunas en carpas instaladas en un campo de fútbol. Mientras enfrentan las réplicas y las pérdidas materiales, esperan respuestas de las autoridades sobre la reconstrucción de sus viviendas.

Familias de Llano de Piedra y Llano de los Osorios continúan fuera de sus hogares, algunas en carpas instaladas en un campo de fútbol. Mientras enfrentan las réplicas y las pérdidas materiales, esperan respuestas de las autoridades sobre la reconstrucción de sus viviendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/A casi un mes del terremoto del 9 de octubre, familias del distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, continúan enfrentando las consecuencias del sismo.

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