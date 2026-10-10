Ciudad de Panamá/Este viernes 9 de octubre, un sismo de magnitud 7.5 sacudió a Panamá, dejando reporte de daños materiales en diversas provincias y más de 170 réplicas en las 24 horas posteriores. Ante la contingencia, la titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, detalló desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las acciones de evaluación y habilitación de albergues temporales para resguardar a las familias afectadas.