La caminata religiosa inicia en horas de la tarde y recorre calles cercanas a la basílica, con la presencia de devotos de distintas edades que avanzan entre oraciones y cantos, acompañando la imagen del sacerdote italiano reconocido como educador y promotor del trabajo con la juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de fieles participan este sábado 31 de enero de 2026, desde horas de la tarde, en la procesión en honor a San Juan Bosco, que se realiza desde la Basílica Menor dedicada al santo, en el marco de la celebración de su día dentro del calendario de la Iglesia Católica.

Don Bosco Iglesia Católica
