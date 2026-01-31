La caminata religiosa inicia en horas de la tarde y recorre calles cercanas a la basílica, con la presencia de devotos de distintas edades que avanzan entre oraciones y cantos, acompañando la imagen del sacerdote italiano reconocido como educador y promotor del trabajo con la juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de fieles participan este sábado 31 de enero de 2026, desde horas de la tarde, en la procesión en honor a San Juan Bosco, que se realiza desde la Basílica Menor dedicada al santo, en el marco de la celebración de su día dentro del calendario de la Iglesia Católica.