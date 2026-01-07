El incidente fue denunciado oficialmente y expuesto por la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el Consejo de Gabinete, lo que encendió las alertas sobre la protección del personal administrativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las medidas de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca) serán reforzadas, tras un grave hecho de violencia registrado en la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, donde una funcionaria resultó agredida durante la jornada laboral.