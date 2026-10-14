El impacto del terremoto en la provincia de Veraguas dejó graves daños estructurales en el Cementerio Municipal de Soná, donde varias bóvedas colapsaron y dejaron al descubierto los cajones y restos ubicados en la zona interna. Ante esta situación de emergencia, las autoridades locales, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), acordonaron el perímetro con cinta amarilla para restringir el acceso y garantizar la seguridad pública.