Integrantes del Senafront y del Sinaproc aseguraron que la emergencia fue una de las más complejas que han enfrentado. Además de describir las labores de rescate, hicieron un llamado a reforzar la cultura de gestión del riesgo y la preparación ante desastres.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al cumplirse un mes y, tras permanecer más de una semana apoyando las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, dos integrantes de la misión panameña compartieron las experiencias que marcaron su intervención en una de las emergencias más complejas de los últimos años y aprovecharon para hacer un llamado a fortalecer la cultura de prevención ante desastres naturales.