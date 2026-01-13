Ciudad de Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anunció oficialmente la apertura del Concurso Internacional de Arquitectura para el Diseño de su Nueva Sede, un proyecto que busca marcar un antes y un después en la historia del museo y en el desarrollo cultural del país. La futura sede estará ubicada en el corregimiento de San Francisco, según se informó durante una conferencia de prensa.