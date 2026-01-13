Museo de Arte Contemporáneo lanza Concurso Internacional de Arquitectura para su nueva sede

Lanzamiento del concurso para el diseño de la nueva sede del MAC Panamá

Ciudad de Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anunció oficialmente la apertura del Concurso Internacional de Arquitectura para el Diseño de su Nueva Sede, un proyecto que busca marcar un antes y un después en la historia del museo y en el desarrollo cultural del país. La futura sede estará ubicada en el corregimiento de San Francisco, según se informó durante una conferencia de prensa.

Temas relacionados

Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats