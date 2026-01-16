Ocho días sin rastro de Luis Ortega: continúa intensa búsqueda en las montañas de Cerro Azul
La familia alertó a las autoridades al notar que no regresó a la hora habitual, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda que se mantiene activo desde el pasado 9 de enero.
Ciudad de Panamá, Panamá/Se cumplen ocho días de la desaparición de Luis Ortega, un residente de Cerro Azul, visto por última vez cuando salió, como de costumbre, a ejercitarse en senderos cercanos a su vivienda junto a sus mascotas.