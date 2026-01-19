Uno de los aspectos que más ha llamado la atención este año es la amplia exhibición ganadera, con la participación de más de 400 ejemplares de alta genética, que competirán en diversos concursos y exhibiciones especializadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Todo está listo en Ocú, provincia de Herrera, para el inicio de la tradicional Feria de San Sebastián, que arranca este miércoles 21 de enero y se extenderá hasta el domingo 25, convirtiendo al distrito en uno de los principales puntos de encuentro cultural, ganadero y turístico del país durante el fin de semana.