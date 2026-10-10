Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que varios organismos financieros internacionales, el Gobierno de Estados Unidos y representantes de países de América Latina han contactado a Panamá para ofrecer ayuda, luego de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, ayer viernes.