Organismos internacionales y EE.UU. ofrecen ayuda, ministro Chapman asegura que el país 'cuenta con los recursos'

Ministro de Economía, Felipe Chapman. / Luis Jiménez
Luis Jiménez - Periodista
10 de octubre 2026 - 14:21

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que varios organismos financieros internacionales, el Gobierno de Estados Unidos y representantes de países de América Latina han contactado a Panamá para ofrecer ayuda, luego de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, ayer viernes.

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