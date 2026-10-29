Propuesta legislativa busca modificar ley de contrataciones públicas

Asamblea aprueba en segundo debate presupuesto del Canal para 2027

Ciudad de Panamá/Durante las discusiones del Presupuesto General del Estado, la Asamblea Nacional recibió una propuesta de modificación al Proyecto de Ley 644 que busca introducir las excepciones de la Ley de Contrataciones Públicas. La iniciativa, firmada de madrugada por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen, plantea cambios en el artículo 370 sobre las empresas e instituciones de servicios públicos.

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