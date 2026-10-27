Ciudad de Panamá/El veterano diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, rompió un silencio de siete años sin dar entrevistas exclusivas para abordar los temas más calientes de la agenda nacional. Con cuatro décadas de trayectoria en la política panameña, el dirigente analizó sin filtros el futuro del Órgano Legislativo, la crisis interna de su colectivo y la tormenta política que rodea el paquete de reformas electorales.