¿Qué resolvió el tribunal en la audiencia especial por la segunda fuga de Gilberto Ventura Ceballos?
La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público, luego de que en la fase intermedia no se admitieran pruebas como la planimetría forense y fotografías tomadas en el sitio inmediatamente después de la fuga.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una audiencia especial relacionada con la segunda evasión de Gilberto Ventura Ceballos, ocurrida en el centro penitenciario La Nueva Joya, concluyó este miércoles, dejando definido que el caso avanzará a juicio oral el próximo 26 de febrero.