La estrategia, que será presentada el próximo 30 de julio, contempla becas, alianzas con universidades estadounidenses, la creación de un centro especializado y el desarrollo de talento para integrar al país en una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá busca posicionarse en una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentará el próximo 30 de julio su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, una iniciativa que pretende preparar al país para competir en sectores tecnológicos de alto valor agregado.