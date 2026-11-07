¡Solidaridad santeña! Residentes de Juan Díaz conmemorarán 10 de noviembre con colecta para damnificados por terremoto
La jornada de recepción de donaciones se realizará este domingo 8 y lunes 9 de noviembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Los artículos serán trasladados el martes en una caravana que partirá desde el parque Eliodoro Patiño hacia las comunidades afectadas.
Ciudad de panamá, Panamá/La Unión de Santeños residentes en Juan Díaz organiza una colecta de artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia de Los Santos.