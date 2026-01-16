Desde tempranas horas, se ha registrado un notable movimiento comercial y vehicular, mientras visitantes y residentes esperan el inicio del desfile, que partirá desde el Paseo Carlos L. López, en el corazón de la ciudad tableña.

Las Tablas, Los Santos/La ciudad de Las Tablas ya vive el ambiente festivo que antecede al tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, que se celebrará este sábado 17 de enero, con la participación de más de 100 delegaciones confirmadas.