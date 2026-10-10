Temblor en Panamá: EEUU envía ayuda humanitaria a Azuero; prevé llegada de especialistas en búsqueda y rescate

Un helicóptero Chinook CH-47 transportará carpas y suministros para apoyar las labores de asistencia en Azuero. El capitán de navío Daniel Betancourt informó que se contemplan tres vuelos este sábado y la llegada de 20 especialistas de Virginia y California.