La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) reforzarán la presencia de unidades y los operativos de seguridad en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, tras el doble homicidio registrado en este sector.

La medida contempla el despliegue de más de 100 unidades de Senafront, que se sumarán a las acciones de vigilancia y prevención para atender los hechos delictivos y ubicar a las personas presuntamente vinculadas con este crimen.