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Alcaldía de Colón emitirá casi 100 permisos para ventas en desfiles patrios

El alcalde de Colón, Diógenes Galván.
27 de octubre 2026 - 12:51

Alcaldía de Colón emitirá casi 100 permisos para ventas en desfiles patrios

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