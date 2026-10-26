La Dirección General de Carrera Administrativa solicitó a las instituciones del Estado entregar, antes del viernes 30 de octubre, información sobre su personal jubilado o pensionado, mediante una circular fechada el pasado 16 de octubre. La petición ha generado inquietud entre representantes de los servidores públicos, en medio de la discusión de propuestas legislativas relacionadas con el retiro voluntario de funcionarios.

Cheyla Valdés, directora de Carrera Administrativa, explicó que la solicitud busca mantener actualizada la base de datos de los servidores públicos y contar con información que permita evaluar el impacto financiero de posibles medidas de retiro voluntario.