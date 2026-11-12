Alcaldía de Panamá anuncia que revisará Acuerdo Municipal 316 sobre aceras tras cuestionamientos

Aceras en Bella Vista, cerca al parque Urracá.
12 de noviembre 2026 - 07:54

Alcaldía de Panamá anuncia que revisará Acuerdo Municipal 316 sobre aceras tras cuestionamientos

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