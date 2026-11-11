La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) extendió el horario del operativo de tránsito que se desarrolla en el intercambiador de San Isidro, en dirección hacia Panamá Norte, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular en este sector.

La medida, que comenzó a implementarse en octubre, fue ampliada a partir de este miércoles. Anteriormente, el operativo se mantenía de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; sin embargo, ahora se extenderá hasta las 7:30 p.m.