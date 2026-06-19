Calles en Pacora es convertida en vertedero de todo tipo de desperdicios

Calles en pacora es convertida en vertedero de todo tipo de desperdicios / Heidy Morán
Heidy Morán - Periodista
19 de junio 2026 - 08:22

Ciudad de Panamá/El lugar es foco de enfermedades.

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