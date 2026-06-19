Mundial 2026: el regalo del jugador de Uzbekistán que tumbó a camarógrafo en partido ante Colombia

El partido entre las selecciones por la fase de grupos del Mundial dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El protagonista fue Abdukodir Khusanov, defensor de la selección uzbeka, quien decidió tener un significativo gesto de juego limpio con un camarógrafo al que impactó accidentalmente durante una acción de alta intensidad en el terreno de juego.

La escena ocurrió en el Estadio Azteca y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados y analistas destacaron la actitud del futbolista de 22 años. Después del compromiso, el jugador entregó al trabajador de la transmisión oficial una camiseta autografiada y un peluche como muestra de respeto y disculpa por el incidente ocurrido durante el encuentro.

Todo comenzó en el minuto 34 de la primera mitad, cuando el marcador permanecía igualado sin goles. En una de las jugadas más llamativas del partido, Luis Díaz, una de las principales figuras de la selección colombiana, protagonizó una brillante acción ofensiva por el costado izquierdo. El extremo logró superar a un rival con una maniobra técnica y aceleró en busca de espacio para generar peligro en campo contrario.

La velocidad del atacante colombiano obligó a la defensa uzbeka a reaccionar de inmediato. Entre los encargados de frenar la ofensiva se encontraba Khusanov, quien tenía una misión específica dentro del planteamiento táctico diseñado por el entrenador italiano Fabio Cannavaro: reducir la influencia de Díaz en las acciones de ataque.

En su intento por detener la carrera del colombiano, el defensor realizó una acción al límite que terminó desencadenando una secuencia inesperada. Tanto el jugador colombiano como el uzbeko perdieron el equilibrio y terminaron rodando sobre el césped cerca de la línea lateral. Debido a la fuerza y la velocidad acumuladas durante la jugada, Khusanov salió proyectado fuera del terreno de juego e impactó de manera involuntaria contra un camarógrafo ubicado en la zona de trabajo destinada a los medios de comunicación.

Khusanov a fait un tacle très engagé sur Luis Díaz pendant le match Ouzbékistan-Colombie. Résultat : il a aussi fauché le cameraman, qui s’est retrouvé au sol. Le pauvre a été évacué en ambulance 😭 pic.twitter.com/gmTZdGhu9R — ⭐️⭐️|𝒰𝓃 𝒮𝑒́𝓇𝑒̀𝓇𝑒 🇸🇳🏎️ (@Mansour_mmss) June 18, 2026

La acción generó preocupación inmediata entre los presentes. El árbitro inglés Anthony Taylor sancionó la falta con tarjeta amarilla para el defensor, mientras los servicios médicos acudían rápidamente para verificar el estado del trabajador afectado.

Aunque el golpe fue aparatoso y provocó momentos de incertidumbre, la revisión realizada por el personal sanitario permitió confirmar que el incidente no había ocasionado lesiones de gravedad. El camarógrafo pudo recuperarse tras recibir atención en el lugar, mientras el encuentro continuó con normalidad.

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Sin embargo, el episodio no terminó con el pitazo final. Horas después del compromiso, Khusanov decidió acercarse personalmente al operario para expresarle sus disculpas y agradecer su comprensión. Como símbolo de respeto, le entregó una camiseta firmada y un peluche, un gesto que fue ampliamente valorado por quienes presenciaron la escena.

La prenda tenía además un mensaje especial escrito por el propio futbolista: “Lo siento”. La sencilla frase reflejaba la intención del jugador de asumir la responsabilidad por el accidente y demostrar que, más allá de la competitividad propia de un Mundial, existen valores que continúan siendo fundamentales dentro del deporte.

La actitud del defensor fue interpretada como una muestra de deportividad, respeto y juego limpio, principios que suelen ser destacados por organismos deportivos y aficionados alrededor del mundo. En un escenario donde la intensidad competitiva alcanza niveles máximos, acciones de este tipo recuerdan la importancia del trato humano entre jugadores, trabajadores y todos aquellos que hacen posible la realización de grandes eventos internacionales.

Mientras las imágenes del choque continuaron circulando en plataformas digitales, también lo hicieron las fotografías del encuentro posterior entre Khusanov y el camarógrafo. El episodio terminó convirtiéndose en una de las historias más positivas del torneo, demostrando que un acto de empatía puede generar tanto impacto como una jugada decisiva dentro del campo.