Captan a Shakira con el actor mexicano Manuel García-Rulfo: ¿Su nueva pareja?

El nombre de Rulfo se ubicó entre las principales tendencias internacionales después de que surgieran versiones que lo relacionan con la cantante colombiana.

La atención mediática se disparó tras la difusión de fotografías en las que la cantante Shakira y el actor Manuel García-Rulfo fueron vistos saliendo de un exclusivo hotel en Los Ángeles, imágenes que rápidamente alimentaron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre las dos celebridades.

Las instantáneas fueron compartidas inicialmente por la reconocida cuenta de entretenimiento DeuxMoi y posteriormente reproducidas por diversos medios especializados. Desde entonces, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el actor mexicano, a quien numerosos usuarios describieron como una figura carismática y respetada dentro de la industria. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos protagonistas de los rumores ha realizado declaraciones públicas sobre el tema.

Más allá de la atención generada por su presunta cercanía con la intérprete de éxitos globales, García-Rulfo cuenta con una sólida trayectoria profesional que lo ha convertido en uno de los actores latinoamericanos con mayor proyección internacional. Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, creció lejos de los reflectores en La Cañada, un entorno rural donde pasó gran parte de su infancia rodeado de familiares y experiencias que marcarían su visión artística.

Durante esos años desarrolló una profunda fascinación por el cine gracias a la influencia de su abuelo, quien organizaba sesiones familiares para ver películas clásicas y producciones caseras. Aunque inicialmente imaginó un futuro vinculado a la fotografía y soñaba con trabajar para National Geographic, el destino terminó llevándolo hacia una carrera completamente distinta.

Tras estudiar Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac, decidió ampliar su formación en Estados Unidos. Su paso por instituciones especializadas en cine, incluida la New York Film Academy, resultó determinante para descubrir que su verdadera vocación se encontraba frente a las cámaras. Después de participar en producciones mexicanas, tomó la decisión de establecerse en Los Ángeles para buscar oportunidades dentro de la industria cinematográfica internacional.

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El crecimiento de su carrera fue constante. Sus primeros proyectos le permitieron adquirir experiencia y abrirse camino en producciones cada vez más ambiciosas. Con el tiempo logró integrar el elenco de importantes películas de Hollywood, compartiendo pantalla con figuras de primer nivel y consolidando una reputación basada en la versatilidad interpretativa.

Entre los títulos más destacados de su filmografía aparecen Los siete magníficos, Asesinato en el Orient Express, Viudas, Sicario: Day of the Soldado, 6 Underground, Greyhound y A Man Called Otto. Cada uno de estos proyectos contribuyó a fortalecer su presencia en la industria y a ampliar su reconocimiento fuera de México.

No obstante, el punto de inflexión llegó con la exitosa serie de Netflix The Lincoln Lawyer, producción en la que interpreta al abogado Mickey Haller. Gracias a este papel alcanzó una enorme popularidad internacional y se consolidó como una de las figuras más destacadas de la plataforma de streaming. Posteriormente, amplió su prestigio al encabezar la adaptación de Pedro Páramo para Netflix y sumarse al esperado proyecto Jurassic World Rebirth.

Su participación en Pedro Páramo despertó además el interés por su vínculo familiar con el escritor mexicano Juan Rulfo, autor de la célebre novela. El propio actor ha explicado que el reconocido literato era su tío abuelo por parte de la familia paterna. Aunque reconoce con orgullo esa conexión, siempre ha procurado que su trayectoria profesional sea valorada por mérito propio y no únicamente por sus lazos familiares.

En el ámbito personal, García-Rulfo mantiene un perfil reservado. Su actividad en redes sociales es limitada y suele compartir contenido relacionado con paisajes, naturaleza y fotografía, evitando exponer detalles de su vida privada. Esa discreción ha contribuido a que existan pocos datos sobre sus relaciones sentimentales.

Aun así, en una entrevista concedida en 2024 habló brevemente sobre su situación emocional y afirmó: “Hay mucho amor en mi vida, gracias a Dios”. Esa declaración volvió a cobrar relevancia ahora que su nombre aparece asociado a Shakira, una de las artistas más influyentes de la música latina. Mientras continúan las especulaciones, el actor sigue consolidando una carrera que lo posiciona entre los grandes representantes mexicanos en Hollywood.