Sabrina Carpenter logra protección judicial tras denuncia de presunto acoso

La cantante y actriz obtuvo una importante victoria legal luego de que un tribunal de California aprobara una orden de alejamiento de cinco años contra un hombre señalado de acosarla de manera reiterada.

La decisión judicial obliga al acusado a mantenerse alejado de la artista y de su entorno familiar inmediato, tras considerar que existían elementos suficientes para justificar la medida de protección.

El caso ha generado amplia atención en Estados Unidos debido a los detalles expuestos durante el proceso. Según la información divulgada por medios locales, la intérprete de éxitos como “Espresso” denunció que el individuo se presentó en repetidas ocasiones en su residencia ubicada en Los Ángeles sin autorización previa, una situación que provocó preocupación por su seguridad personal.

La resolución establece que William Applegate deberá permanecer a una distancia mínima de 100 yardas, equivalentes a aproximadamente 91 metros, de la cantante durante los próximos cinco años. Además, tendrá prohibido cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la artista, incluyendo comunicaciones por medios físicos, digitales o electrónicos.

El conflicto legal comenzó a tomar forma a principios de mes, cuando Carpenter solicitó una orden de protección temporal después de que el hombre apareciera en diversas ocasiones cerca de su vivienda. De acuerdo con los documentos presentados ante la justicia, el episodio más preocupante ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando el acusado llegó hasta la puerta principal de la residencia de la cantante.

En la denuncia formal, la artista dejó claro que no mantenía ningún tipo de relación con el individuo y que no tenía interés alguno en establecer contacto con él. Según los antecedentes presentados en el expediente, se trataba de una persona completamente desconocida para ella.

Durante una audiencia celebrada recientemente, Applegate decidió representarse a sí mismo ante el tribunal. Fue precisamente en esa instancia donde realizó declaraciones que llamaron especialmente la atención de las autoridades judiciales y de los medios de comunicación que seguían el caso.

De acuerdo con lo expuesto durante el procedimiento, el hombre aseguró que él y la cantante formaban parte de un supuesto proyecto secreto. En su intervención afirmó que ambos integraban “un programa militar gubernamental clasificado” y sostuvo además que debían permanecer juntos para “salvar al mundo”.

Estas afirmaciones fueron analizadas dentro del contexto general del caso por el juez encargado de emitir el fallo. Tras evaluar los testimonios y las pruebas presentadas, el magistrado David Wasserman, de la Corte Superior, concluyó que existían fundamentos sólidos para otorgar la protección solicitada por la artista.

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Según trascendió, el juez determinó que había evidencia contundente de que el acusado comprendía la naturaleza de sus acciones y que su comportamiento podía generar una profunda afectación emocional en cualquier persona sometida a circunstancias similares. Esta valoración resultó determinante para la aprobación de la orden de alejamiento definitiva.

La decisión judicial incorpora además restricciones adicionales destinadas a reforzar la seguridad de la cantante. Entre ellas figura la prohibición absoluta para que Applegate posea o tenga acceso a armas de fuego mientras permanezca vigente la medida cautelar impuesta por la corte.

La protección otorgada no se limita únicamente a Sabrina Carpenter. El tribunal también extendió la orden a otros integrantes de su círculo cercano que comparten residencia con ella en la zona de Hollywood Hills. Entre las personas incluidas se encuentran su hermana, Sarah Carpenter, y la pareja de esta, George Smith.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos relacionados con la seguridad de las celebridades, especialmente en una época en la que la exposición pública puede facilitar situaciones de acoso persistente. Para Carpenter, la resolución representa una herramienta legal destinada a garantizar su tranquilidad y la de sus familiares durante los próximos años.

Con la orden ya en vigor, las autoridades esperan que las restricciones impuestas permitan prevenir nuevos incidentes y asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas por la justicia.