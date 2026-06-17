Ryan Reynolds: La historia detrás de la compra de su equipo de fútbol: el Wrexham

Lo que comenzó como una idea poco convencional entre dos figuras del entretenimiento terminó convirtiéndose en uno de los proyectos deportivos más comentados de los últimos años.

La llegada de Ryan Reynolds y Rob McElhenney al fútbol profesional transformó el destino del Wrexham AFC, un histórico club galés que pasó de competir lejos de los grandes focos mediáticos a convertirse en una referencia internacional dentro y fuera del terreno de juego.

La operación se concretó oficialmente en 2021, aunque las conversaciones comenzaron meses antes. Ambos actores analizaron diferentes posibilidades de inversión deportiva con el objetivo de encontrar una institución con tradición, identidad propia y potencial de crecimiento. Fue entonces cuando apareció el nombre del Wrexham AFC, una entidad fundada en 1864 y reconocida como una de las más antiguas del fútbol profesional.

En aquel momento, el club atravesaba una etapa compleja. Competía en la National League, la quinta categoría del sistema futbolístico inglés, y era administrado por la Wrexham Supporters Trust, una organización integrada por aficionados que había asumido el control de la institución una década antes para garantizar su supervivencia.

La propuesta presentada por Reynolds y McElhenney despertó interés inmediato entre los seguidores. Sin embargo, la venta no podía concretarse sin la aprobación de los miembros del fideicomiso. Tras una votación que registró un amplio respaldo, la transferencia fue autorizada y el proceso culminó oficialmente en febrero de 2021.

La adquisición estuvo acompañada por una inversión inicial superior a los 2,5 millones de dólares, recursos destinados a fortalecer la estructura financiera y operativa del equipo. Los nuevos propietarios impulsaron cambios administrativos, reforzaron áreas estratégicas y promovieron una visión a largo plazo orientada tanto al crecimiento deportivo como al desarrollo institucional.

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Desde el comienzo, Ryan Reynolds dejó claro que el proyecto no consistía únicamente en comprar un club. Su intención era involucrarse en la historia y la cultura de la comunidad local. En una de sus declaraciones más recordadas explicó: “Es uno de los clubes de fútbol más antiguos del planeta, es una ciudad trabajadora llena de gente increíblemente apasionada e interesante... No pretendemos ser los más listos de la sala; hay gente en Wrexham que sabe más de fútbol de lo que yo jamás sabré”.

Aquella filosofía se convirtió en uno de los pilares de la nueva gestión. Lejos de imponer decisiones sin consultar a quienes conocían la realidad del club, los propietarios buscaron integrar a la comunidad en el proceso de transformación. Esa estrategia fortaleció el vínculo con los aficionados y permitió mantener la identidad histórica de la institución.

Paralelamente, se desarrolló una ambiciosa estrategia de comunicación internacional. Uno de los movimientos más importantes fue la creación de la serie documental “Welcome to Wrexham”, una producción que comenzó a emitirse en 2022 y que mostró el funcionamiento interno del club, las decisiones empresariales de sus dueños y el impacto social generado en la ciudad galesa.

La repercusión del documental impulsó el reconocimiento global de la marca Wrexham y atrajo nuevos seguidores en mercados donde anteriormente el club era prácticamente desconocido. El crecimiento de la audiencia internacional también favoreció la llegada de acuerdos comerciales y oportunidades de patrocinio.

Mientras aumentaba la atención mediática, los resultados deportivos comenzaron a acompañar el proyecto. La temporada 2022-2023 marcó un punto de inflexión cuando el equipo consiguió el ascenso a la League Two tras finalizar como líder de la National League. El logro puso fin a años de espera y confirmó que la apuesta de los nuevos propietarios comenzaba a traducirse en éxitos dentro del campo.

Además de su papel como inversores, tanto Reynolds como McElhenney han mantenido una participación activa en la vida institucional del club. El actor canadiense ha destacado en numerosas ocasiones el potencial del proyecto, mientras que su socio ha realizado frecuentes visitas a Gales para asistir a partidos y actividades comunitarias.

A pocos años de la compra, el Wrexham AFC se ha convertido en un ejemplo de cómo una combinación de inversión, identidad local, planificación estratégica y visibilidad global puede cambiar el rumbo de una institución histórica. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó transformándose en una de las historias de éxito más llamativas del fútbol moderno.