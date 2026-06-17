Bad Bunny cierra su exitosa gira en España disfrutando de su gastronomía

La estancia del boricua en Madrid llegó a su fin después de protagonizar uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en España.

El artista puertorriqueño Bad Bunny cerró su paso por la capital con una última aparición pública antes de continuar su gira internacional, poniendo punto final a una serie de conciertos que marcaron un récord de asistencia y consolidaron su posición como una de las mayores figuras de la música urbana a nivel mundial.

El intérprete de éxitos globales como “Tití Me Preguntó”, “Dákiti” y “Yo Perreo Sola” ofreció el último de los diez conciertos programados dentro de su gira “Debí Tirar Más Fotos” en el Estadio Metropolitano. Durante más de dos semanas, Madrid se convirtió en el epicentro de la actividad del cantante, que logró llenar cada una de sus presentaciones y atraer a cientos de miles de seguidores provenientes de distintos puntos de España y otros países.

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en las cifras de asistencia. Los diez espectáculos registraron entradas agotadas y reunieron a más de 640.000 espectadores, una marca que confirma el enorme impacto del artista en el mercado europeo. La serie de conciertos también contó con la presencia de numerosas personalidades del entretenimiento, el cine, las redes sociales y la cultura popular, que acudieron para disfrutar de uno de los eventos más comentados del verano.

Entre los asistentes destacaron figuras como Ester Expósito, Penélope Cruz, Noah Schnapp, Paco León, Carmen Machi y Dulceida, quienes se sumaron al ambiente festivo que rodeó cada una de las presentaciones del cantante.

A pesar de la expectativa generada por su permanencia en la ciudad, Bad Bunny optó por mantener un perfil discreto durante gran parte de su estancia. Fuentes cercanas al entorno del artista señalan que priorizó el descanso y la preparación de sus espectáculos, limitando al máximo sus apariciones fuera de los compromisos relacionados con la gira.

Durante esos días, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, se hospedó en una exclusiva suite de uno de los hoteles más prestigiosos de la capital española. El alojamiento contaba con servicios personalizados y espacios diseñados para garantizar privacidad, comodidad y recuperación física entre concierto y concierto.

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Sin embargo, antes de abandonar Madrid, el artista realizó una última actividad que no pasó desapercibida. El cantante decidió disfrutar de una experiencia gastronómica en el restaurante de uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de la ciudad, una visita que rápidamente llamó la atención de curiosos y medios de comunicación.

Lo que más sorprendió fue el atuendo elegido para la ocasión. En medio de temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, el músico apareció con una chaqueta de algodón con capucha y cremallera, acompañada de una camisa de rayas claras, camiseta blanca, pantalones holgados y unas llamativas sandalias rojas. El conjunto fue complementado con grandes gafas oscuras, un accesorio que reforzó su intento de pasar inadvertido.

Aunque el cantante evitó realizar declaraciones públicas durante esta salida, la imagen se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron tanto su estilismo como la sencillez con la que decidió despedirse de la capital española tras una serie de actuaciones históricas.

La gira “Debí Tirar Más Fotos” continuará ahora su recorrido por Europa. El próximo compromiso de Bad Bunny está programado en la ciudad de Düsseldorf, donde retomará una agenda que sigue generando gran expectativa entre sus seguidores.

Con diez conciertos completamente agotados, cifras récord de asistencia y una repercusión mediática extraordinaria, el paso del artista por Madrid quedará registrado como uno de los capítulos más exitosos de su carrera. La combinación de convocatoria masiva, impacto cultural y presencia internacional convirtió estas presentaciones en un acontecimiento que trascendió el ámbito musical y reafirmó el alcance global de la estrella puertorriqueña.