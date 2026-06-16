Bonnie Tyler muestra señales de recuperación tras coma inducido

Aunque la situación sigue siendo delicada, su equipo confirmó una noticia alentadora: la artista ya despertó del coma inducido al que había sido sometida durante su tratamiento.

La reconocida cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas de la música internacional, continúa luchando por su recuperación en un hospital del sur de Portugal después de enfrentar una compleja emergencia médica que incluyó una cirugía intestinal y un posterior paro cardíaco.

La intérprete de grandes éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero” permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad portuguesa de Faro, donde recibe atención especializada. La evolución de la cantante de 75 años ha sido seguida de cerca por familiares, amigos y admiradores alrededor del mundo, especialmente después de que trascendiera la gravedad de las complicaciones que enfrentó durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información proporcionada por sus representantes, Tyler logró salir del estado de coma inducido que formaba parte del proceso médico implementado para estabilizar su condición. Sin embargo, los especialistas mantienen una vigilancia constante debido a que la recuperación avanza de manera gradual y aún requiere cuidados intensivos.

En un comunicado difundido por su equipo de trabajo se explicó la situación actual de la artista. “Bonnie ya no está en coma, pero sigue gravemente enferma. Aunque su estado está mejorando, el proceso de recuperación es lento. Bonnie sigue grave pero estable en el hospital de Faro; sin embargo, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo”, indicaron.

La preocupación por la salud de la cantante comenzó a hacerse pública a principios de mayo, cuando se confirmó que había sido sometida a una cirugía intestinal de emergencia. Inicialmente, la intervención fue considerada exitosa y los médicos esperaban una recuperación favorable. No obstante, durante los días posteriores surgieron complicaciones que obligaron a trasladarla a una unidad de cuidados intensivos.

Según reportes difundidos por medios británicos, la artista habría sufrido un paro cardíaco mientras el equipo médico intentaba disminuir los niveles de sedación asociados al coma inducido. Este episodio representó uno de los momentos más críticos de todo el proceso clínico y generó una gran preocupación entre sus allegados.

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Las informaciones conocidas hasta ahora señalan que los problemas de salud comenzaron semanas antes de su hospitalización. Durante abril, Tyler experimentó molestias físicas persistentes que inicialmente no parecían revestir gravedad. Sin embargo, al notar que los síntomas continuaban, acudió a un hospital privado acompañada por su esposo, Robert Sullivan.

Posteriormente fue trasladada a un centro médico especializado en Faro, donde los profesionales detectaron una perforación intestinal que requería intervención inmediata. Este tipo de afecciones son consideradas de alto riesgo debido a que pueden provocar infecciones severas y otras complicaciones potencialmente graves si no reciben tratamiento oportuno.

Mientras continúa internada, el entorno cercano de la cantante ha solicitado prudencia respecto a las informaciones que circulan sobre su estado de salud. La familia manifestó su inquietud ante la difusión de rumores y especulaciones que, aseguran, generan preocupación innecesaria en un momento especialmente sensible.

A través de un mensaje oficial, sus representantes pidieron respeto por la privacidad de la artista y de sus seres queridos. “Cuando haya más noticias sobre la condición de Bonnie emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios que cesen las especulaciones y la difusión de rumores que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y seguidores”, señalaron.

Personas cercanas a la cantante han explicado que su esposo permanece acompañándola de forma permanente durante esta etapa de recuperación. Entre ellas se encuentra Liberto Mealha, amigo de la artista, quien aseguró que el círculo íntimo de Tyler mantiene la esperanza de que la evolución médica continúe siendo positiva.

La trayectoria de Bonnie Tyler la convirtió en una figura imprescindible de la música pop y rock internacional. Su poderosa voz marcó una época y le permitió conquistar audiencias en distintos continentes. Décadas después de alcanzar la fama mundial, la artista sigue despertando admiración y cariño entre millones de seguidores que ahora permanecen atentos a cada avance en su proceso de recuperación.